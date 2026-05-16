Gerusalemme, Forum Cristiani Terra Santa denuncia: "Ebreo sputa su statua Madonna"

“Un altro incidente oltraggioso contro un simbolo cristiano da parte di un ebreo radicale: un partecipante della ‘Processione delle Bandiere’, nel pomeriggio del 14 maggio 2026, sputa sulla statua della Vergine Maria nell’area della Porta Nuova all’interno della Città Vecchia di Gerusalemme. Si richiede con urgenza responsabilità e rieducazione!”. È quanto denuncia su X Wadie Abunassar, coordinatore del Forum dei Cristiani della Terra Santa, postando anche il video in cui viene mostrata la scena.
Seguici su