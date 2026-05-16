Cuba, ennesimo blackout: L'Avana al buio

Cuba continua a stare al buio, senza energia e senza carburante. Secondo la compagnia elettrica statale, giovedì sera, i blackout hanno interessato il 61% della rete nazionale. Il governo ha attribuito il peggioramento della situazione alle sanzioni statunitensi e al blocco energetico imposto dall’amministrazione del presidente Donald Trump. Nelle strade di L’Avana ci sono state delle piccole proteste da parte dei residenti che hanno iniziato a battere pentole e padelle durante la notte e ad appiccare il fuoco a una fossa di rifiuti. “Sto cercando di resistere e di vivere la vita come fanno tutti. Ma mi sento felice, orgoglioso di vivere a Cuba, ed è qui che voglio essere sepolto. Nessuno mi porterà via da qui”, ha detto Abner Pérez, 84 anni, cittadino di L’Avana.