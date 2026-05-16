Corea del Sud, monaci robot sfilano nella parata per il compleanno di Buddha

Quattro “monaci” robot umanoidi hanno sfilato lungo una strada con artisti e lanterne colorate nel centro di Seoul sabato prima dell’imminente compleanno di Buddha. Il monaco umanoide recentemente ordinato, Gabi, ha guidato la parata con altri tre robot con i nomi buddisti “Seokga”, “Mohee” e “Nisa”. I monaci robot erano seguiti da circa 50.000 partecipanti, che trasportavano 100.000 lanterne fatte a mano. I robot fungeranno da monaci onorari per il compleanno di Buddha, che cade il 24 maggio. Secondo quanto riferito, il monaco robot è visto come uno sforzo per mantenere l’antica religione rilevante nel mondo moderno di oggi.