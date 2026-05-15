Russia: attacco con droni ucraini sulla regione di Ryazan, le immagini delle esplosioni

(LaPresse) – Tre persone sono morte e dodici sono rimaste ferite a seguito di un attacco con droni ucraini avvenuto nella notte nella regione russa di Ryazan. Lo riferisce il governatore regionale Pavel Malkov, citato da Interfax. Secondo il governatore, due edifici residenziali a più piani sono stati danneggiati a Ryazan. Resti di un drone sono caduti anche sul terreno di un impianto industriale e sono in corso le operazioni di bonifica. In città sono stati allestiti centri di accoglienza temporanei e le strutture danneggiate vengono smantellate. Secondo quanto riferito da media ucraini, i droni hanno attaccato la raffineria di petrolio di Ryazan, uno dei più grandi impianti di lavorazione del petrolio in Russia. Le prime esplosioni sono state segnalate intorno alle 2 del mattino. Successivamente, i residenti di Ryazan hanno iniziato a segnalare un attacco alla raffineria, forti esplosioni e infine un vasto incendio sarebbe divampato nell’area dell’impianto.