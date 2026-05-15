Rai, Giachetti si ammanetta in Aula: protesta shock alla Camera dei Deputati

(LaPresse) Protesta alla Camera dei Deputati da parte del parlamentare di Italia Viva Roberto Giachetti, che si è ammanettato al proprio banco nell’aula di Montecitorio per denunciare lo stallo della Commissione di Vigilanza Rai. Nel corso del suo intervento in assemblea, Giachetti ha annunciato l’avvio dello sciopero della sete dopo dodici giorni di sciopero della fame, parlando di un “sequestro” della Commissione da parte della maggioranza. Il deputato ha spiegato di aver deciso di non lasciare l’Aula finché non arriverà un impegno pubblico della maggioranza a garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione Vigilanza Rai. Terminati i lavori parlamentari, Giachetti è rimasto da solo nell’emiciclo di Montecitorio, dove le attività riprenderanno lunedì alle 18.30.