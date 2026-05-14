Taipei: "La Cina è il rischio maggiore per la pace nello Stretto di Taiwan"

La Cina “è il rischio maggiore per la pace nello Stretto di Taiwan“. Lo ha dichiarato il governo di Taipei, mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è a Pechino per una visita di Stato, durante la quale i leader delle due potenze mondiali potrebbero discutere anche della posizione verso l’isola, che la Cina rivendica come parte del territorio nazionale. Il governo taiwanese, poi, ha ringraziato gli Stati Uniti per “il sostegno a lungo termine e su tutti i livelli”. “Il Partito Comunista Cinese (Pcc) vuole sconvolgere lo status quo e minare la sopravvivenza della Repubblica di Cina (il nome ufficiale di Taiwan, ndr). Questo è il rischio maggiore per la pace nello Stretto di Taiwan”, ha affermato Liang Wen-chieh, viceministro del Consiglio per gli Affari Continentali di Taiwan.

“Il governo valuta positivamente tutte le azioni che contribuiscono alla stabilità regionale e alla gestione dei potenziali rischi derivanti dall’espansione autoritaria, e continua a collaborare con gli Stati Uniti in vari aspetti delle nostre relazioni”, ha dichiarato la portavoce del primo ministro taiwanese, Michelle Lee, aggiungendo che “gli Stati Uniti hanno inoltre più volte la loro posizione ferma e chiara a sostegno di Taiwan. Siamo molto grati per il sostegno a lungo termine che gli Stati Uniti hanno fornito al nostro Paese a tutti i livelli”.