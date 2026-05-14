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giovedì 14 maggio 2026

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Spazio, Meloni: "Priorità nazionale, Italia ha carte per ruolo primo piano"

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“Oggi ho voluto essere qui per confermare con voi che l’attenzione al dominio spaziale è una priorità nazionale, e che l’Italia ha le carte in regola per continuare a ricoprire un ruolo di primo piano in questo segmento strategico”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, intervenendo alla 29/ma seduta del Comitato interministeriale per le politiche relative allo Spazio e alla ricerca aerospaziale (Comint) che ha presieduto a Palazzo Chigi. “È una sfida ambiziosa – le parole della premier -, ma che sono certa sapremo vincere insieme, se continueremo a mobilitare attorno a questo obiettivo Istituzioni, settore privato, la filiera scientifica, il tessuto economico e industriale”.