Sinner vince ma non si concede ai tifosi: solo una breve apparizione e un saluto veloce

Sinner vince ancora ed ora è in semifinale degli Internazionali d’Italia. Al passaggio del ponte che separa il campo centrale dal punto di ritrovo degli atleti ad attenderlo c’erano migliaia di tifosi: il numero uno del mondo però ha fatto solo una breve apparizione salutando tutti e sparendo di nuovo lasciando qualche tifoso deluso. Ad essere felicissimo invece il presidente della Fitp, Angelo Binaghi che ora, con Tadderi ancora in gioco, può sperare in una finale tutta italiana: “Mi accontenterei di avere anche solo un italiano in finale”, ha detto dopo l’incontro.