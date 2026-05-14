Piantedosi ad Ascoli: "Oggi giornata di grande valore per i territori colpiti dal sisma del 2016"

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è stato oggi nelle Marche per l’inaugurazione del municipio di Arquata del Tronto. L’esponente del governo è arrivato in mattinata nel comune in provincia di Ascoli Piceno, che nel 2016 venne distrutto dal terremoto: “Oggi è una giornata di grande valore per Arquata del Tronto e per tutti i territori colpiti dal sisma del 2016. Con l’inaugurazione della nuova sede comunale viene restituito ai cittadini un luogo che rappresenta identità, memoria e partecipazione democratica”, ha commentato il ministro. L’esperienza del centro Italia rappresenta, nel panorama della storia delle ricostruzioni post terremoto, un esempio di grande collaborazione e unità di intenti”, ha aggiunto. Poi ha ringraziato il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, promettendo che “il Viminale continuerà a offrire il proprio contributo alla complessa attività di ricostruzione”. Il recupero post 2016 “è fondato sulla sicurezza sismica, sulla sostenibilità, sulla modernizzazione delle infrastrutture – ha sottolineato il ministro – ma anche sulla tutela dell’identità storica dei luoghi”. Piantedosi ha poi continuato parlando dell’attività antimafia nell’ambito della ricostruzione. “Ha particolare rilevanza il sistema avanzato di prevenzione anti mafia, che diventerà un modello per il futuro”, ha dichiarato. Un sistema che prevede soluzioni efficaci, ha spiegato il ministro e che è in linea con gli ingenti investimenti messi in campo dal Governo per “contrastare sempre più in maniera efficace e tempestiva le organizzazioni criminali che sono interessate ad ingerirsi nella gestione delle risorse pubbliche”.