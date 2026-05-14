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giovedì 14 maggio 2026

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Kate a Reggio Emilia visita il centro di riciclaggio creativo Remida

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La principessa del Galles Kate, ha visitato il centro di riciclaggio creativo Remida di Reggio Emilia durante il suo secondo giorno in Emilia Romagna. Un progetto dedicato a sostenibilità ed educazione nella prima infanzia legato al Reggio Emilia Approach. Durante la visita, i funzionari le hanno mostrato giocattoli realizzati con metallo riciclato e materiali plastici provenienti da eccedenze industriali. Il centro collabora con 200 aziende per recuperare i materiali usati e cerca di trasformarli in strumenti di apprendimento per i bambini.