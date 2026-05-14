Kate a Reggio Emilia visita il centro di riciclaggio creativo Remida

La principessa del Galles Kate, ha visitato il centro di riciclaggio creativo Remida di Reggio Emilia durante il suo secondo giorno in Emilia Romagna. Un progetto dedicato a sostenibilità ed educazione nella prima infanzia legato al Reggio Emilia Approach. Durante la visita, i funzionari le hanno mostrato giocattoli realizzati con metallo riciclato e materiali plastici provenienti da eccedenze industriali. Il centro collabora con 200 aziende per recuperare i materiali usati e cerca di trasformarli in strumenti di apprendimento per i bambini.