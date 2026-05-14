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giovedì 14 maggio 2026

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Iran, Araghchi: "Stretto di Hormuz vittima dell'aggressione degli Usa"

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Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha criticato gli Stati Uniti in un’intervista televisiva, attribuendo la responsabilità delle tensioni nello Stretto di Hormuz all’“aggressione Usa”. Araghchi ha affermato che lo Stretto è “aperto a tutte le navi commerciali”, sottolineando che l’assenza di traffico marittimo attraverso questa via navigabile vitale è dovuta a “questo blocco illegale imposto dagli americani”. Ha aggiunto, tuttavia, che le navi devono “cooperare” con la marina iraniana.