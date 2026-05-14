Giro d’Italia: Conad consegna assegno a ospedale Cosenza. Sabato tappa a Fermo con Raoul Bova

Non solo sport e competizione, al Giro d’Italia c’è anche formazione, intrattenimento e cura del territorio. A margine delle tappe della Corsa rosa, Conad, name sponsor della maglia bianca dedicata al miglior giovane, ha organizzato tutta una serie di attività per il territorio, raccolte in cinque tappe specifiche: Cosenza, Fermo, Cesena, Imperia e Milano. In particolare, in occasione dell’arrivo della quarta tappa a Cosenza, la cooperativa Conad PAC2000A ha donato in beneficenza 149mila euro all’ospedale ’Annunziata’ del capoluogo calabrese.

L’altra grande iniziativa lanciata da Conad a margine della corsa ciclistica è il Grande Giro 2026: una serie di cinque serate a teatro, una per tappa, pensate per informare e divertire le comunità, che potranno seguire gli spettacoli in maniera completamente gratuita. Seguendo il filo rosso del benessere, infatti, Conad ha messo insieme sullo stesso palco un momento più istituzionale, pensato come un talk tra i propri dirigenti e i rappresentanti locali, e uno maggiormente d’intrattenimento e ludico, con personaggi del mondo dello spettacolo e comici di caratura nazionale: “Questa è la nostra mission, perché noi crediamo che essere cooperativa non sia soltanto aderire ad un progetto organizzativo, ma stare vicino ai territori che abitiamo, che frequentiamo e che ci ospitano per le nostre attività. D’altra parte il valore del nostro lavoro noi non lo misuriamo solo a livello economico, ma anche soprattutto per quel che riusciamo a trasferire al territorio”, spiega a LaPresse Pietro Provenzano, Direttore Area Calabria PAC2000A Conad. In particolare, nella serata di Cosenza c’è stato “un piccolo talk all’inizio”, seguito da “Alba Parietti che ha parlato di benessere” e infine “un comico che oggi credo veramente sia sulla cresta dell’onda, Ubaldo Pantani”. “Noi ci impegniamo tanto nel cercare di creare qualcosa che possa essere utile”, conclude Provenzano.

Prossimo appuntamento del Grande Giro Conad sabato 16 a Fermo, ore 20:45, con tante attività dedicate alla comunità e al territorio e un ospite d’eccezione: Raoul Bova.