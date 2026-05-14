Derby Roma-Lazio, Binaghi ironico: "Oggi in Italia si deve spostare il calcio o il tennis? Calendario Serie A fatto con i piedi"

Il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, ha usato l’ironia per entrare nella polemica degli ultimi giorni sull’orario del derby Roma-Lazio e le altre partite collegate per la Champions League. Il prefetto ha deciso di programmare il match lunedì sera per evitare la contemporaneità della stracittadina con la finale degli Internazionali di tennis scatenando la rabbia del calcio che vorrebbe uno spostamento anche del tennis. “Secondo voi oggi in Italia dobbiamo spostarci noi o il calcio? Lo vada a chiedere all’opinione pubblica, vediamo cosa le rispondono”, spiega Binaghi che attacca: “Noi ci siamo spostati per 25 anni – ha detto – L’Atp credo che non abbia la possibilità di spostare un torneo internazionale solo perché il calendario del campionato di calcio è stato fatto con i piedi”.