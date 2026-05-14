Cina-Usa, Xi Jinping e Trump alla sfilata della guardia d'onore militare

Xi Jinping e Donald Trump si incontrano a Pechino per discutere di commercio, ma i colloqui verteranno anche sulla guerra in Iran, sulla tecnologia e su Taiwan. Trump è arrivato a Pechino nella tarda serata di mercoledì e dovrebbe ripartire venerdì dopo mezzogiorno, al termine di un ultimo incontro privato con Xi. Nelle immagini la sfilata della guardia d’onore militare. Al termine della cerimonia di benvenuto, i due leader si sono recati all’interno della Grande Sala del Popolo per dare inizio ai colloqui bilaterali.