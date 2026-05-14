Cina-Usa, Trump e Xi Jinping al Tempio del cielo

Il presidente Usa Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping sono arrivati al Tempio del Cielo per una visita culturale. Lo riporta Cnn Il Tempio è un sito patrimonio dell’Unesco e un antico luogo di culto dove un tempo gli imperatori pregavano per un buon raccolto. Risalente all’inizio del XV secolo, questo complesso di edifici storici, immerso in giardini e pineta, simboleggia il rapporto tra la terra e il cielo. Il presidente Usa Donald Trump ha definito “ottimo” il suo colloquio con il leader cinese Xi Jinping. “Un posto magnifico. Incredibile. La Cina è bellissima”, ha aggiunto Trump.