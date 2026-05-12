Trump celebra gli Indiana Hoosiers, campioni nazionali di football universitario

Lunedì il presidente Donald Trump ha reso omaggio alla Casa Bianca agli Indiana Hoosiers, campioni nazionali di football universitario del 2026. “Ho guardato quella partita. Ho guardato questi ragazzi. Possono giocare. Possono giocare”, ha detto Trump in un discorso sul prato sud della Casa Bianca. “Ed erano un po’ sottovalutati… ma non più. Non sono più sottovalutati”, ha aggiunto. Gli Hoosiers hanno realizzato una stagione perfetta con un record di 16-0, la prima stagione imbattuta e senza pareggi e l’hanno conclusa con una vittoria su Miami nel primo titolo nazionale della scuola, una partita a cui Trump ha assistito di persona. “Questo è stato un anno che vivrà per sempre nel cuore dei tifosi di football dell’Indiana. È stato un anno emozionante per il calcio, ma forse la notizia più importante sei tu. Penso, Coach, che tu sia la storia più importante. Non esiste una storia come questa. Gli Hoosiers hanno disputato la prima stagione imbattuta e senza pareggi del programma, concludendola con il loro primo titolo nazionale. È incredibile.”