Hantavirus, Trump: "Difficile che si diffonda, contento del ritiro Usa da Oms"

Donald Trump non è pentito dell’uscita degli Usa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. “Ne sono contento”, ha dichiarato il presidente americano nel corso di una conferenza stampa nello Studio Ovale durante la quale si è parlato anche di Hantavirus. Secondo Trump gli Usa non venivano “trattati bene”, gli esperti Oms “facevano diagnosi sbagliate” ed erano “al servizio della Cina”. A proposito del virus, poi, il capo della Casa Bianca ha rassicurato che il Paese è “in ottima forma” per contrastare l’epidemia e, in ogni caso, “è molto difficile che si diffonda”. “Il Nebraska ha fatto un lavoro fantastico, i medici sono incredibili”, ha aggiunto.