Garlasco, la legale di Sempio: "Vive chiuso in casa, di fatto è già ai domiciliari"

“Come sta Andrea? È tranquillo nel limite del possibile. Era angosciato dall’arrivare qui perché sapeva di trovare questa bolgia”. Così l’avvocata Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, parlando con i cronisti all’esterno del laboratorio ‘Genomica’ di via Arduino, a Roma, dove è giunto anche Sempio per sottoporsi a perizia psicologica e per incontrare il pool difensivo. “È un ragazzo che da mesi tende a vivere chiuso in casa a parte quando va a lavorare – ha aggiunto Taccia – l’ultima settimana l’ha passata o in studio da noi, o tumulato in casa e se esce trova i giornalisti, che fanno il loro lavoro. Quindi di fatto è già ai domiciliari, è una situazione molto difficile”.