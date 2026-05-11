Che Tempo Che Fa, la letterina di Littizzetto per la festa della mamma

Per la Festa della mamma, l’augurio ironico nella letterina di Luciana Littizzetto alla “mamma di tutte le latitudini”. Nella consueta letterina durante la trasmissione Che Tempo Che Fa, Littizzetto festeggia ogni tipo di mamma, “sposata o divorziata”, “mamma naturale, affidataria, adottiva, surrogata o arcobaleno”, “mamma di un figlio disabile che affronti con coraggio un mondo che i disabili non li prevede”, e ricorda anche il dolore delle mamme “di Gaza, iraniane, quelle israeliane, le mamme russe e le mamme ucraine”.
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