Cannes 2026, la Croisette si prepara al Festival

Cannes si prepara al Festival del Cinema, al via il 12 maggio fino al 23 maggio. La 79esima edizione della rassegna nella cittadina della Costa Azzurra ospiterà alcuni dei film più attesi dell’anno, in un susseguirsi di red carpet e prime mondiali di grande richiamo. Si parte martedì con ‘La Vénus électrique’ di Pierre Salvadori, film d’apertura fuori concorso del Festival, che in questa edizione non vede film italiani in concorso. Le nuove pellicole del regista polacco Paweł Pawlikowski, dello scrittore e regista giapponese Ryusuke Hamaguchi e dello spagnolo Pedro Almodóvar saranno presentati in anteprima sulla Croisette, dove quest’anno gli studi di Hollywood sono poco presenti. Tra le star attese sul red carpet, Scarlett Johansson,Adam Drive, Rami Malek, Kristen Stewart, Woody Harrelson,Julianne Moore, Léa Seydoux, Vincent Cassel, Cate Blanchett e John Travolta, che debutta come regista con ‘Volo notturno per Los Angeles’.