Hantavirus, le immagini aeree della Guardia Civil durante lo sbarco dei passeggeri dalla MV Hondius

Le immagini aeree diffuse dalla Guardia Civil mostrano le operazioni di sbarco dalla nave da crociera MV Hondius, ancorata al largo di Tenerife dopo il focolaio di hantavirus scoppiato a bordo. I passeggeri, dotati di dispositivi di protezione individuale, vengono trasferiti a terra con piccole imbarcazioni da trasporto sotto il controllo delle autorità sanitarie spagnole. Secondo quanto riferito dalle autorità locali e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nessuna delle oltre 140 persone ancora presenti sulla nave mostra sintomi del virus. I primi a lasciare l’imbarcazione sono stati i cittadini spagnoli. Tutti i passeggeri vengono sottoposti a controlli medici prima dello sbarco definitivo e potranno lasciare l’isola solo dopo il via libera sanitario e l’organizzazione dei voli di evacuazione.