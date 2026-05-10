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domenica 10 maggio 2026

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Hantavirus, le immagini aeree della Guardia Civil durante lo sbarco dei passeggeri dalla MV Hondius

LaPresse
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Le immagini aeree diffuse dalla Guardia Civil mostrano le operazioni di sbarco dalla nave da crociera MV Hondius, ancorata al largo di Tenerife dopo il focolaio di hantavirus scoppiato a bordo. I passeggeri, dotati di dispositivi di protezione individuale, vengono trasferiti a terra con piccole imbarcazioni da trasporto sotto il controllo delle autorità sanitarie spagnole. Secondo quanto riferito dalle autorità locali e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nessuna delle oltre 140 persone ancora presenti sulla nave mostra sintomi del virus. I primi a lasciare l’imbarcazione sono stati i cittadini spagnoli. Tutti i passeggeri vengono sottoposti a controlli medici prima dello sbarco definitivo e potranno lasciare l’isola solo dopo il via libera sanitario e l’organizzazione dei voli di evacuazione.