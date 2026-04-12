Iran, Trump: "Il blocco dello Stretto di Hormuz sarà 'o tutti o nessuno' "

Il presidente americano, Donald Trump, ha affermato che l’Iran non può controllare quali navi attraversano lo Stretto di Hormuz, affermando che o tutte le navi devono avere un passaggio sicuro o nessuna. “Non permetteremo all’Iran di guadagnare vendendo petrolio a chi gli piace e non a chi non gli piace, o qualsiasi altra cosa”, ha detto il tycoon in un’intervista telefonica a “Sunday Morning Futures” di Fox News. “O tutti o nessuno e così sarà”, ha aggiunto. Il blocco sarà simile a quello attuato dagli Stati Uniti nei confronti del Venezuela, sebbene su scala più ampia, ha affermato Trump, suggerendo che, di conseguenza, un maggior numero di petroliere arriverà negli Stati Uniti per acquistare petrolio.