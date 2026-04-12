Iran, la delegazione di Teheran lascia Islamabad

La delegazione iraniana ha lasciato il Pakistan dopo aver partecipato ai colloqui a Islamabad mentre Trump minaccia un blocco dello Stretto di Hormuz, dopo che i colloqui per il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran si sono conclusi senza un accordo. Il vice primo ministro e ministro degli Esteri Mohammad Ishaq Dar, il capo di stato maggiore dell’esercito e capo delle forze di difesa, il feldmaresciallo Syed Asim Munir, il presidente dell’Assemblea nazionale Sardar Ayaz Sadiq e il ministro degli Interni Mohsin Naqvi hanno salutato la delegazione iraniana, che comprendeva il presidente del Consiglio della Shura Mohammad Baqer Ghalibaf e il ministro degli Esteri Abbas Araghchi.