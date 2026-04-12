Iran, Baghaei: “Distanze ancora ampie con Usa nei colloqui di Islamabad”

(LaPresse) Le trattative tra Stati Uniti e Iran si sono concluse senza un accordo, lasciando incerto il destino della fragile tregua di due settimane. I colloqui, che si sono svolti nella capitale pakistana Islamabad, sono durati 21 ore sotto la guida del vicepresidente JD Vance, capo della delegazione statunitense. Nonostante gli sforzi, le trattative non hanno portato a un compromesso, dopo che l’Iran ha rifiutato le condizioni degli Stati Uniti, che includevano l’impegno a non sviluppare armi nucleari. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha riconosciuto una “comprensione reciproca” su alcuni punti, ma ha sottolineato l’esistenza di “divergenze” su altre questioni, senza entrare nei dettagli. Baghaei ha aggiunto che l’introduzione di nuovi temi, come lo Stretto di Hormuz e altre questioni regionali, ha reso ulteriormente complessa la trattativa. Nel frattempo, i mediatori pakistani hanno esortato entrambi i paesi a rispettare la tregua in corso. Il Ministro degli Esteri pakistano, Ishaq Dar, ha dichiarato che è fondamentale che le parti mantengano l’impegno a rispettare il cessate il fuoco, annunciando che il Pakistan cercherà di facilitare un nuovo dialogo tra Iran e Stati Uniti nei prossimi giorni. I colloqui erano iniziati a pochi giorni dall’annuncio di una fragile tregua, mentre la guerra, che ha causato migliaia di vittime e sconvolto i mercati globali, entrava nella sua settima settimana.