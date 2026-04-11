Papa Leone XIV in Africa: i preparativi per accogliere il Pontefice

Quattro Paesi africani hanno iniziato venerdì i preparativi per accogliere Papa Leone XIV, che visiterà Algeria, Angola, Camerun e Guinea Equatoriale. Il Papa percorrerà più di 17.700 chilometri su 18 voli in 11 giorni a partire da lunedì e pronuncerà discorsi e omelie in francese, spagnolo, portoghese e inglese. Grandi folle sono previste in Camerun, dove il 29% della popolazione è cattolica e 600.000 persone parteciperanno a una delle messe di Leone XIV. Il Ponterfice presiederà un “incontro di pace” nella città di Bamenda, nel nord-ovest del Camerun, che è stata tormentata dalla violenza separatista.