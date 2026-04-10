Torino, Baglioni premiato dalla città: "Qui si chiuderà il mio grand tour"

Oggi venerdì 10 aprile 2026, nella Sala Rossa di Palazzo Civico, è avvenuta la consegna di una pergamena della Città di Torino a Claudio Baglioni da parte del sindaco Stefano Lo Russo. Il celebre cantautore romano, a settembre terrà un concerto nel capoluogo piemontese, in piazza San Carlo. Nelle immagini la consegna dell’onoreficenza e il saluto a fan che lo attendevano all’uscita. “Abbiamo scelto Piazza San Carlo per l’ultimo atto del mio “Grand Tour – La vita è adesso”, siccome sarà l’ultima corsa della mia carriera, ho voluto scegliere un finale che non sfigurasse” ha detto Baglioni a margine della cerimonia.