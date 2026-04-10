Roma, la marcia silenziosa per i bambini uccisi a Gaza: “Non dimenticare un solo nome”

Una marcia silenziosa per le giovani vittime di Gaza ha attraversato le vie di Roma da piazza Vittorio al cimitero del Verano, con in testa lo striscione ‘Non dimenticare un solo nome’. I manifestanti hanno quindi srotolato un sudario contenente gli oltre 18mila nomi di bambine e bambini uccisi in Palestina dall’ottobre 2023 fino alla fine del 2025. Il rispetto silenzio è stato interrotto di tanto in tanto solo dalle voci di un coro di cordoglio. Lo slogan dello striscione di testa è stato preso da una frase della saggista e giornalista Paola Caridi, presente anche lei al corteo, che ha dichiarato: “Questo sussulto, un gesto così fragile, grida molto e dice che non si può accettare un genocidio’. All’esterno del Verano sono stati quindi letti tutti i nomi e le età dei bambini morti.