I Cesaroni, Maurizio Mattioli: "Una famiglia romana che somiglia a tante italiane"

(LaPresse) “I Cesaroni sono una famiglia molto romana, con la storia di tante famiglie romane che però potrebbero somigliare anche a quelle di Vigevano o Abbiategrasso. Le storie sono quelle”. Così Maurizio Mattioli parlando con i giornalisti in occasione della presentazione della nuova stagione de ‘I Cesaroni’. “Nel cast ci sono molti amici, Ricky Memphis ha fatto il personaggio di mio figlio tante volte, mentre con Claudio Amendola ci siamo incontrati quasi sempre ne ‘I Cesaroni’ – ha spiegato – È come trovarsi a casa. Torni su un set dopo tanti anni e sembra di essere stati insieme fino al giorno prima. È un’isola felice e lo sarà sempre”.