Iran, funzionario invita i giovani a riunirsi nelle centrali elettriche prima degli attacchi Usa

Un funzionario iraniano ha diffuso un videomessaggio invitando i giovani della Repubblica islamica a formare “catene umane” attorno alle centrali elettriche del Paese in vista della minaccia di attacchi da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Alireza Rahimi, identificato dalla televisione statale iraniana come il segretario del Consiglio supremo della gioventù e degli adolescenti, ha diffuso la videochiamata in un telegiornale. “Invito tutti i giovani, gli atleti, gli artisti, gli studenti e gli universitari e i loro professori”, ha detto. Ritrovarci “martedì alle 14 attorno alle centrali elettriche che sono il nostro patrimonio nazionale e il nostro capitale, indipendentemente da qualsiasi gusto o punto di vista politico, che appartiene al futuro dell’Iran e alla gioventù iraniana”