Roma, accoltella la moglie e si barrica in casa: l'arrivo della polizia

Accoltella la moglie e si barrica in casa. E’ accaduto in via Andersen 31 a Primavalle, a Roma. La donna è ferita, ma è riuscita a fuggire. Sul posto è intervenuta la polizia in attesa del mediatore per convincere l’uomo ad uscire da casa ed arrendersi. L’aggressore si è poi consegnato agli agenti. La coppia, entrambi romani, nel corso della violenta lite avevano attirato l’attenzione dei vicini che avevano chiamato la polizia. L’uomo è stato fermato e portato al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Filippo Neri.