Pasquetta 2026 a Torino, grigliate e divertimento al Parco di Stupinigi

(LaPresse) Pasquetta 2026: i dintorni di Torino offrono molteplici opzioni per una giornata all’aria aperta, tra laghi, sentieri e luoghi ricchi di storia. Se la gita fuori porta ideale include una grigliata, il Parco di Stupinigi è la meta perfetta. Aree attrezzate dove accendere il barbecue, godendo dell’ombra della splendida Palazzina di Caccia juvarriana. Stupinigi, situata nella prima cintura torinese, è un angolo ideale per una giornata in famiglia o con gli amici, immersi nella natura a pochi passi dalla città.