Israele, proteste antigovernative a Tel Aviv: scontri tra manifestanti e polizia

Centinaia di persone hanno protestato in Piazza Habima, a Tel Aviv, contro la guerra in Medio Oriente e contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. “La popolazione chiede che la guerra finisca. Quasi il 40% degli israeliani vuole che la guerra finisca subito. Man mano che le proteste proseguono, questa percentuale diventerà una maggioranza, una maggioranza che Netanyahu dovrà ascoltare”, ha detto Uri Weltmann. Ci sono state anche tensioni con le forze dell’ordine che hanno allontanato con la forza i manifestanti e hanno arrestato dieci persone.