Iran, Netanyahu elogia Trump per salvataggio del pilota disperso: "Nessuno viene lasciato indietro"

“Mi congratulo con Donald Trump per il salvataggio di un coraggioso pilota statunitense da parte dei valorosi soldati Usa. Tutti gli israeliani gioiscono per questa straordinaria operazione. Dimostra che quando le società libere agiscono con coraggio e determinazione, possono sconfiggere le forze dell’oscurità e del terrore”. Così il premier israeliano, Benjamin Netanyahu. “Questa operazione rafforza un principio sacro: nessuno viene lasciato indietro. Come persona che è stata ferita in una missione simile, e che ha perso suo fratello nel salvataggio di Entebbe, so quanto coraggiosa sia stata questa decisione. Caro amico, ancora una volta la tua leadership ha portato una grande vittoria all’America. Ti rendo omaggio. Tutti noi lo facciamo”, aggiunge Netanyahu.