Iran, il portavoce dell'esercito di Teheran: "Abbattuto caccia Usa"

Venerdì l’Iran ha abbattuto un caccia americano che sorvolava il centro del Paese. Un membro dell’equipaggio è stato salvato mentre l’esercito statunitense stava conducendo un’operazione di ricerca e soccorso. Anche Israele ha aiutato Washington. È la prima volta che gli Stati Uniti perdono un velivolo in territorio iraniano durante la guerra scoppiata lo scorso 28 febbraio.

Il tenente colonnello Ebrahim Zolfaghari del comando militare congiunto iraniano ha dichiarato che “Il jet è stato completamente distrutto e sono ancora in corso ulteriori operazioni di ricerca”.