Iran, Al-Sisi a Trump: "La prego, nessuno tranne lei può fermare la guerra"

Il presidente egiziano Abdel-Fattah al-Sisi ha esortato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a porre fine alla guerra contro l’Iran. “Nessuno tranne lei può fermare la guerra nella nostra regione. Le parlo in nome dell’umanità e in nome di tutte le persone amanti della pace, e lei, signor presidente, è una persona amante della pace. La prego, ci aiuti a fermare la guerra, lei è in grado di farlo”, ha detto il leader del Cairo durante la cerimonia di apertura della nona edizione dell’Egypt Energy Show EGYPES 2026.