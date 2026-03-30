Cadbury crea uovo di Pasqua gigante da 55 kg: il Mega Mini Egg

Un uovo di Pasqua fuori scala per celebrare una delle tradizioni più amate. Il produttore britannico Cadbury ha realizzato un gigantesco “Mega Mini Egg” da ben 55 chilogrammi, omaggio a uno dei dolci simbolo del marchio. La creazione arriva in un momento particolare per il settore, segnato dall’aumento dei prezzi del cacao, e rappresenta un mix di spettacolo e maestria artigianale. A portare l’imponente uovo fuori dal laboratorio è la maestra cioccolataia Claire Fielding, insieme a una collega, mentre gli ultimi ritocchi vengono rifiniti a mano con precisione: piccole macchioline aggiunte con un pennello per richiamare l’aspetto iconico dei Mini Eggs. Esposto al Cadbury World, il Mega Egg pesa quanto un ghepardo e si candida a diventare una delle attrazioni più curiose della Pasqua.