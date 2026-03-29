Iran, il portavoce dell'esercito di Teheran: "Trump dimostra di capire solo la lingua della forza"

Da Teheran nuova risposta al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il portavoce dell’esercito iraniano si è soffermato su quanto rapidamente il capo della Casa Bianca cambi opinione: “Agita lo spettro di una minaccia al mattino, per poi fare marcia indietro già la sera”, ha affermato, “un attimo prima parla di negoziati e poco dopo decide di gestire la guerra“. Teheran sottolinea come il conflitto innescato da Washington stia danneggiando tutto il mondo, dall’Europa all’Asia occidentale. “Il presidente degli Stati Uniti ha dimostrato che l’unica lingua che capisce è quella della forza. Rispetto alle ultime minacce di un’operazione di terra, rispondiamo che i combattenti dell’Islam attendono da tempo tali azioni per dimostrare che l’aggressione e l’occupazione non produrranno altro risultato se non l’umiliante cattura, lo smembramento e la scomparsa degli aggressori”, ha concluso il portavoce dell’esercito.