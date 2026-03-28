New York, Robert De Niro contro Trump a manifestazione 'No Kings': "Deve essere fermato"

L’attore Robert De Niro è apparso sabato durante la manifestazione “No Kings” a New York, mentre milioni di persone negli Stati Uniti e in diversi Paesi europei protestavano contro il presidente Donald Trump e la sua amministrazione. “Tutti meritiamo un Paese senza re”, ha detto De Niro. Gli organizzatori delle manifestazioni “No Kings” in tutto il Paese prevedono che le proteste contro le azioni di Trump e della sua amministrazione potrebbero sommarsi a una delle più grandi manifestazioni nella storia degli Stati Uniti, con il Minnesota al centro della scena. Gli organizzatori affermano che sono stati registrati più di 3.100 eventi in tutti i 50 Stati, con la partecipazione prevista di oltre 9 milioni di persone.