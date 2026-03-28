Bonelli (Avs) su Salis: "Piantedosi spieghi perché il governo non è intervenuto"

“Chiediamo formalmente al ministro Piantedosi e al governo intero la ragione per la quale oggi non sono intervenuti considerando che questa segnalazione è dei primi di marzo. Per quale ragione il governo italiano non è intervenuto nei confronti della Germania per far tutelare le prerogative di un Parlamento? Ci troviamo di fronte a una cosa enorme”. Così Angelo Bonelli di Avs rispondendo sulla vicenda Salis ai giornalisti durante la manifestazione ‘No Kings’ a Roma. “Siccome Piantedosi ha avuto la capacità di intervenire in questi giorni paventando chissà quali problemi per questa manifestazione, ci aspettiamo che ci dia subito risposte”, ha concluso.