Medio Oriente, mamme israeliane e palestinesi a piedi nudi nel centro di Roma

Hanno risposto in tante all’appello lanciato dalle associazioni ‘Women wage Peace’ e ‘Women of the sun’, la prima israeliana e la seconda palestinese per una camminata a piedi nudi nel centro di Roma per chiedere la fine del conflitto in Medio Oriente. Si chiama “Barefoot Walk: Mothers’ call for peace”, un’iniziativa internazionale che coinvolge la capitale, ma anche altre città italiane e che vede insieme madri israeliane e madri palestinesi, unite per chiedere pace e l’apertura immediata di negoziati. Le promotrici, l’israeliana Yael Admi fondatrice di ‘Women wage Peace’ e la palestinese Reem Al Hajajreh, fondatrice di ‘Women of the Sun’, domani incontreranno anche il Papa. La passeggiata è partita dall’Ara Pacis per arrivare poi a Piazza del Popolo, dove tutti si sono poi tolti scarpe e calzini: “I nostri leader hanno fallito fino ad ora, è il momento di mettersi seduti a un tavolo e ricominciare a parlarsi”, è la richiesta unanime della manifestazione.