Fosse Ardeatine, Gualtieri: "Coinvolgiamo giovani perché senza memoria non c’è futuro"

(LaPresse) Quella alle Fosse Ardeatine è “una cerimonia importantissima per onorare le vittime di quello che fu un eccidio, di una violenza e di una ferocia inaudita. Una delle manifestazioni più terribili del terrore che il nazifascismo ha esercitato nei mesi tragici dell’occupazione di Roma nell’epilogo drammatico di una vicenda che ha portato l’Italia al punto più basso della sua storia”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della cerimonia di commemorazione dell’82º anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine a Roma. “Un momento in cui”, prosegue Gualtieri, “con l’eroismo della resistenza e un percorso di rifondazione della democrazia” ha visto “il Paese uscire più forte e più unito da quella tragedia. Bisogna sempre ricordare e onorare le vittime, ricordare le responsabilità gravissime del fascismo, del nazismo e anche l’eroismo di quanti seppero avere il coraggio di opporsi e di guidarci verso la democrazia e la libertà”. “Noi – conclude Gualtieri – pratichiamo una politica della memoria attiva, importante per coinvolgere soprattutto i giovani e perché non si ha futuro se non si ha memoria, se non si ricorda da dove veniamo: perché solo elaborare, conoscere, capire le vicende più buie della nostra storia, come quella della seconda guerra mondiale, del fascismo, dell’alleanza con la Germania nazista, ci danno la forza, i valori, i principi per andare avanti nel segno della libertà, della democrazia e della pace”.