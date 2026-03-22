Roma, Gualtieri: “Esplosione a Piana del Sole impressionante, assisteremo chi ne avrà bisogno”

Il crollo della palazzina in via Tavagnasco a Roma, in zona Piana del Sole, è stato causato da un’esplosione dalla potenza “impressionante”. Così il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri, che si è recato nel luogo dell’incidente per verificare la situazione. Due le persone ferite, trasportate in gravi condizioni all’ospedale Sant’Eugenio, “ma aspettiamo i bollettini medici per la situazione esatta”, ha sottolineato Gualtieri parlando ai giornalisti. “Stiamo verificando quante persone avranno bisogno di assistenza alloggiativa. La palazzina in cui è avvenuta l’esplosione è stata completamente distrutta, tutte quelle intorno hanno dei danni chi più chi meno. Vedremo quante persone dovranno spostarsi, alcune già sappiamo che andranno dai parenti. Aspettiamo il numero esatto per predisporre poi l’assistenza alloggiativa. Ringrazio tutti gli operatori, sono tutti qui per prestare assistenza alle persone che ne hanno bisogno. Non le lasceremo sole“, ha assicurato Gualtieri, confermando che la causa dell’esplosione sarebbe una fuga di gas in un’abitazione della palazzina poi crollata. “Sono nuove, anche in buone condizioni, non risulta avessero dei problemi”, ha aggiunto.