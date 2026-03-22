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domenica 22 marzo 2026

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Nautica, 800 studenti allo Yacht Club de Monaco per la Yachting student fair

LaPresse
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Circa 800 studenti hanno partecipato allo Yachting student fair presso lo Yacht Club de Monaco. Alla sua prima edizione, l’evento ha offerto un’intera giornata di incontri e scambi dedicati alla scoperta delle carriere nel settore della nautica e marittimo. Studenti delle scuole medie, delle scuole superiori, degli istituti di formazione professionale e laureati hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva per conoscere queste professioni ancora relativamente poco note, che combinano passione, competenze tecniche e opportunità internazionali. L’evento ha inoltre dato il via a quattro giornate dedicate allo yachting e all’esplorazione, organizzate in collaborazione con il The Explorers Club di New York, una prestigiosa istituzione fondata nel 1904.