Nautica, 800 studenti allo Yacht Club de Monaco per la Yachting student fair

Circa 800 studenti hanno partecipato allo Yachting student fair presso lo Yacht Club de Monaco. Alla sua prima edizione, l’evento ha offerto un’intera giornata di incontri e scambi dedicati alla scoperta delle carriere nel settore della nautica e marittimo. Studenti delle scuole medie, delle scuole superiori, degli istituti di formazione professionale e laureati hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva per conoscere queste professioni ancora relativamente poco note, che combinano passione, competenze tecniche e opportunità internazionali. L’evento ha inoltre dato il via a quattro giornate dedicate allo yachting e all’esplorazione, organizzate in collaborazione con il The Explorers Club di New York, una prestigiosa istituzione fondata nel 1904.