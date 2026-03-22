Israele, le immagini della città di Dimona dopo l'attacco missilistico dell'Iran

(LaPresse) Missili iraniani hanno colpito il sud di Israele, centrando le città di Dimona e Arad e provocando il crollo di edifici e decine di feriti. Gli attacchi sono avvenuti in un’area non lontana dal principale centro di ricerca nucleare israeliano, nel deserto del Negev. Secondo l’esercito israeliano, i sistemi di difesa aerea non sono riusciti a intercettare i missili, che per la prima volta hanno penetrato le difese nell’area circostante il sito sensibile. Particolarmente gravi i danni ad Arad, dove i soccorritori segnalano almeno dieci edifici residenziali colpiti, tre dei quali a rischio crollo. Almeno 64 persone sono state trasportate in ospedale. Dimona si trova a circa 20 chilometri dal centro di ricerca nucleare, mentre Arad dista circa 35 chilometri, entrambe in una zona scarsamente popolata del sud del Paese.