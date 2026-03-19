Iran, Conte: "Italia in missione Hormuz? Non possiamo rimediare noi ad attacco Trump"

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a margine di un incontro sul referendum all’Università Statale di Milano, ha rilasciato anche alcuni commenti sulla situazione relativa alla guerra in Medioriente. “Ormai siamo arrivati al livello che le informazioni noi ce l’abbiamo o da Washington o in questo caso da Londra. Da Londra ci viene detto che l’Italia parteciperebbe a questa missione per la riapertura dello Stretto di Hormuz: diciamo assolutamente no”, ha dichiarato Conte.

“Trump ha creato questa instabilità, ha fatto questi attacchi illegali. Trump risolva il problema, non chieda a noi di mandare i nostri uomini, le nostre navi, i nostri mezzi. L’Italia deve battersi per qualsiasi sforzo diplomatico, per ristabilire assolutamente l’ordine anche internazionale. Lo deve fare recuperando forza e dignità per la politica, per la diplomazia. Ma ci mancherebbe che in questo momento noi andassimo a porre rimedio alle iniziative di instabilità, agli attacchi illegali di Trump”, ha aggiunto.