Iran, Merz: "Partnership con Usa resista alle divergenze, Ue vuole la fine della guerra"

“Condividiamo importanti obiettivi statunitensi, ma non esiteremo a dire dove abbiamo opinioni diverse e dove i nostri interessi sono differenti. Una partnership di questo tipo deve essere in grado di resistere a tali divergenze, altrimenti non è una partnership”. Lo ha affermato il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, parlando al Bundestag. “L’Unione europea ha interesse a che la guerra in Medioriente si concluda rapidamente”, ha aggiunto Merz, che poi ha specificato: “Washington non ci ha consultato. Avremmo sconsigliato di proseguire su questa linea d’azione. Ad oggi, non esiste un piano convincente su come questa operazione possa avere successo”. La Germania nutre molti dubbi sul conflitto e, di conseguenza “non parteciperemo a questa guerra”, ha dichiarato Merz. Allo stesso tempo, ha sottolineato che Berlino ribadisce la sua partnership con gli Stati Uniti: “Ne abbiamo bisogno”.