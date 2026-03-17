Iran, Trump: "Sono deluso dalla NATO. Quando non ci aiutano è qualcosa a cui dobbiamo pensare"

“Sono deluso dalla NATO per il fatto che spendiamo trilioni di dollari per la NATO. Pensateci, trilioni nel corso degli anni, molte trilioni di dollari. È uno dei motivi per cui abbiamo deficit e aiutiamo altri paesi. E quando non ci aiutano, voglio dire, è certamente qualcosa a cui dovremmo pensare”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incontrando i giornalisti nello Studio Ovale. “Non ho bisogno del Congresso per quella decisione, come probabilmente saprai. Posso prendere questa decisione da solo. Lavorerei con alcune persone molto intelligenti. E comunque tratterei sempre con il Congresso, ma non ho bisogno del Congresso per quella decisione. Ma, sai, non ho niente in mente al momento. Ma devo dire che non sono esattamente entusiasta quando li aiuteremo con l’Ucraina. L’Ucraina sarebbe finita in un giorno se non avessimo aiutato. Francamente, l’Ucraina sarebbe finita il primo giorno e aveva la migliore attrezzatura al mondo. Era la nostra attrezzatura, donata da Sleepy Joe Biden. Nessun addebito. Nessun costo, centinaia di miliardi di dollari delle migliori attrezzature al mondo. Nessun addebito. Dirò che non ne sono felice”, ha concluso Trump.