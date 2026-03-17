Cuba, Lucano in partenza con l'European Convoy: "Motivato dai medici venuti in Calabria"

“Penso che questo gesto abbia un alto valore per dimostrare che c’è un popolo che da tantissimi anni resiste all’imperialismo dello Stato più potente del mondo, che invade in ogni luogo. È un gesto simbolico”. Così Mimmo Lucano, eurodeputato di Avs, all’esterno dell’aeroporto di Fiumicino, dal quale si imbarcherà per prendere parte all’European Convoy to Cuba. “Devo dire che mi dà una forte motivazione il pensiero che medici cubani sono venuti in Calabria per aiutarci in uno dei drammi sociali più grandi per la nostra regione, la sanità”, continua il sindaco di Riace, che sottolinea come i sanitari cubani “non si sono sottratti, nonostante la loro condizione, sono venuti dall’altro mondo”, così da “riconoscere questa solidarietà internazionale che fa sempre bene”. “Questo è un gesto che mi dà motivazione soprattutto come cittadino della mia terra”, ribadisce Lucano, per il quale è importante ricordare come “io ho avuto a che fare con la sanità, nei pronti soccorsi c’erano i medici cubani” e sottolinea l’umanità con cu si sono rapportati ai calabresi: “Che prevalga il senso della solidarietà tra popoli”, conclude.