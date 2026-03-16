Petrolio, Birol (Aie): "Pronti a rilasciare ulteriori scorte di greggio se necessario"

I 32 Paesi membri dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) potrebbero rilasciare ulteriore petrolio dalle loro riserve di emergenza, se necessario, oltre ai 400 milioni di barili annunciati la scorsa settimana. Lo ha affermato il direttore esecutivo dell’AIE, Fatih Birol, spiegando che il rilascio della scorsa settimana ha rappresentato un “cuscinetto temporaneo” che ha contribuito a contenere l’aumento dei prezzi del petrolio. Birol ha aggiunto, tuttavia, che “nonostante questo enorme rilascio, rimangono ancora molte scorte”. Ciò significa che “possiamo fare di più in seguito, se e quando necessario”. Birol ha dichiarato che i Paesi membri dispongono di ulteriori 1,4 miliardi di barili in riserve o scorte industriali a cui i governi potrebbero attingere. Il capo dell’AIE ha poi spiegato che il fattore più importante per un ritorno a flussi stabili di petrolio e gas sarebbe la ripresa del traffico di petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz.