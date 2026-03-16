Francia, Sarkozy in tribunale per l'appello del processo per finanziamenti illegali

L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy si è presentato lunedì in tribunale per la prima udienza del processo d’appello per associazione a delinquere finalizzata al finanziamento della sua campagna elettorale del 2007 con fondi provenienti dalla Libia. Lo scorso autunno era stato dichiarato colpevole e condannato a cinque anni di reclusione, di cui ha scontato tre settimane prima che un tribunale di Parigi gli concedesse la libertà sotto controllo giudiziario. All’ex capo dell’Eliseo, che nega ogni illecito, è stato vietato di lasciare il territorio francese e di entrare in contatto con persone chiave, tra cui i coimputati e i testimoni del caso. Sarkozy, che ha governato dal 2007 al 2012, deve affrontare procedimenti separati. Lo scorso novembre la Corte di cassazione francese ha confermato la sua condanna in un caso riguardante il finanziamento illegale della sua fallita campagna per la rielezione del 2012. È inoltre oggetto di un’indagine in corso per presunta intimidazione di testimoni nel caso della Libia. Nel 2023 è stato riconosciuto colpevole di corruzione e traffico di influenze per aver tentato di corrompere un magistrato in cambio di informazioni su un caso giudiziario in cui era implicato.